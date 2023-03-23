Экология 23 марта 2023, 10:00 Мурманская область первой из регионов России сэкономила 10 млн рублей на терсхеме обращения с отходами

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Об этом сообщили в Российским экологическом операторе — разработчике типового решения.

Первым субъектом РФ, который применил типовое решение для создания электронной модели территориальной схемы и сэкономил на этом до 10 млн рублей, стала Мурманская область.

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«Российский экологический оператор разработал типовое информационное решение для поддержания данных территориальных схем — электронные модели, что позволит регионам сэкономить до 10 млн рублей. Мы преследовали цель сделать электронную модель для всех регионов единообразной, извлечение аналитических данных из системы более удобным. Мурманская область — первый регион, который использовал данную технологию, использование типового решения позволило субъекту РФ сэкономить бюджет», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Российский экологический оператор предоставляет субъектам РФ типовое решение для создания электронных моделей территориальных схем на безвозмездной основе.

«Новое типовое решение обеспечивает полноту и достоверность информации по обращению с отходами, позволяет проводить более точную экспертизу территориальных схем обращения с отходами и делает более эффективной верификацию и анализ данных», — отметил заместитель генерального директора РЭО Алексей Буров.

«В вопросах регулирования отрасли ТКО Мурманская область по многим критериям является лидером. Этот факт не раз отмечали в федеральном Правительстве, и сегодня эффективность нашей работы отражена в денежном эквиваленте. Сформированная нами система обращения с ТКО позволила еще 2021 году выполнить план 2030 года по утилизации отходов. А также практически в 8 раз увеличить сортировку ТКО с выделением полезных фракций. И по итогам 2022 года на 10 миллионов сократить траты на утилизацию мусора. Наша терсхема включает следующие элементы: экотехнопарк в Междуречье, состоящий из мусоросортировочного комплекса мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и полигона мощностью 250 тысяч тонн ТКО в год; обновленный контейнерный парк (в 2023 году заменим все 100% контейнеров для смешанного накопления ТКО); сортировочная линия мощностью 120 тысяч тонн в год (крупнейшая за Полярным кругом и единственная из энергетических утилизаторов, вырабатывающая тепло). И мы работаем над тем, чтобы система работала еще эффективнее, безопаснее и все это отражалось в снижении затрат на утилизацию ТКО», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Электронная модель территориальной схемы — это в первую очередь инструмент моделирования отрасли обращения с ТКО. Ключевым элементом решения ППК РЭО является модуль аналитики и оптимизации маршрутов, учитывающий показатели каждого объекта инфраструктуры, и позволяющий спрогнозировать дефицит мощностей по каждому муниципальному образованию», — добавил заместитель генерального директора Алексей Макрушин.

Регионы готовят территориальные схемы по обращению с отходами, затем направляют их на согласование в уполномоченные органы государственной власти субъекта РФ. В схеме отражено состояние системы обращения с отходами и перспективы ее развития.