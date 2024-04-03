Экология 03 апреля 2024, 11:44 Мультсериал РЭО о мусорном монстре покажут на ВДНХ РЭО

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Российский экологический оператор покажет участникам выставки «Россия» мультипликационный сериал «Помощники Земли».

«В рамках экопросветительской работы мы подготовили для самых маленьких россиян мультипликационный сериал „Помощники Земли“. Он рассказывает о сортировке и переработке отходов, экологической культуре и бережном отношении к природе. Теперь посмотреть мультик можно будет в мастерской РЭО в Природограде, где мы наглядно показываем, как устроена экономика замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Мультсериал будут включать, пока идет переработка пластика в мастерской. Пока из вторсырья делают значки и различные сувениры, рядом на экране дети могут посмотреть социальные ролики.

«Мультфильм состоит из восьми серий. И хотя он рассчитан на детей 5−7 лет, посмотреть его полезно будет всем. Так что ждем всех в нашей мастерской, вход свободный», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Время показа мультсериала РЭО в мастерской:

Вт 10:00–21:00;

Ср 17:00–21:00;

Чт 17:00–21:00;

Пт 17:00–22:00;

Сб 10:00–22:00.