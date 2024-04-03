03 апреля 2024, 11:44
Мультсериал РЭО о мусорном монстре покажут на ВДНХ
Российский экологический оператор покажет участникам выставки «Россия» мультипликационный сериал «Помощники Земли».
«В рамках экопросветительской работы мы подготовили для самых маленьких россиян мультипликационный сериал „Помощники Земли“. Он рассказывает о сортировке и переработке отходов, экологической культуре и бережном отношении к природе. Теперь посмотреть мультик можно будет в мастерской РЭО в Природограде, где мы наглядно показываем, как устроена экономика замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
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Мультсериал будут включать, пока идет переработка пластика в мастерской. Пока из вторсырья делают значки и различные сувениры, рядом на экране дети могут посмотреть социальные ролики.
«Мультфильм состоит из восьми серий. И хотя он рассчитан на детей 5−7 лет, посмотреть его полезно будет всем. Так что ждем всех в нашей мастерской, вход свободный», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.
Время показа мультсериала РЭО в мастерской:
Вт 10:00–21:00;
Ср 17:00–21:00;
Чт 17:00–21:00;
Пт 17:00–22:00;
Сб 10:00–22:00.
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