Мраморное море в Стамбуле покрылось слизью, убивающей морских обитателей

Мраморное море к югу от Стамбула покрылось слоем слизи из органики и микроскопических водорослей. Об этом сообщило агентство Reuters.

Местные жители называют субстанцию морскими соплями. Она распространяется в Мраморном море с декабря прошлого года и блокирует поступление в воду кислорода. Из-за этого гибнет рыба и другие морские обитатели,

По данным ученых, слизь появилась из-за сброса неочищенных отходов в море и повышения температуры воды на фоне глобального потепления. Все это привело к интенсивному размножению некоторых видов фитопланктона, образующих огромные склизкие колонии.

Морские сопли размножаются и в других районах Мраморного моря. Ученые нашли их в огромном количестве в районе города Эрдек на противоположном от Стамбула берегу.

Мустафа Сары, декан морского факультета Университета Бандырма Оньеди Эйлюль, рассказал, что морские сопли встречаются на глубине 18 метров. Слизь распространяется по дну моря и покрывает кораллы.

Впервые морскую слизь заметили в Мраморном море еще в 2007 году. Однако до последнего времени вещество не вызывало проблем.