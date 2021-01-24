Мрачную погоду спрогнозировали в Москве в ближайшие дни

«Все эти дни до середины следующей недели погода будет мрачной: низкие облака, туманность, слякоть, отсутствие солнца. Единственный позитивный момент — тепло», — приводит агентство слова собеседника.

Вильфанд добавил, что в такую погоду с крыш сходит снег, а дороги становятся скользкими. Он предупредил о формировании сосулек.

В воскресенье, 24 января, в Москве днем до +3 градусов, облачно, местами мокрый снег с дождем. Ветер будет дуть с юга со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни погода в столице существенно не изменится. Немного подмораживать начнет с четверга, 28 января.

Ранее терапевт Татьяна Романенко предупредила, что в связи с резким потеплением после морозов у некоторых людей может повыситься давление. По ее словам, чтобы нормализовать состояние организма в плохую погоду, людям с хроническими заболеваниями нужно соблюдать режим сна и отдыха и воздержаться от физических нагрузок.