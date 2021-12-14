«Может провоцировать отек легких». Химик призвал эвакуировать людей в районе утечки хлорсилана

Если на предприятии в Железногорске действительно произошла утечка хлорсилана, необходимо эвакуировать людей. Химик, доцент экологического факультета РУДН Анна Курбатова в разговоре с «360» объяснила, что может выделиться хлористый водород, который приведет к отеку легких.

«Хлорсилан очень коррозионный и токсичный. Это бесцветный газ, соединяясь с воздухом, он может приводить к взрывоопасным ситуациям. Очень ядовит, но, так как это газ, он первым делом попадет в атмосферный воздух, однако оттуда с атмосферными осадками может попасть в почву и водные объекты. К тому же газ соединяется с водой и образует новые опасные соединения. Плюс неизвестно, как дела на самом заводе, ведь утечка явно произошла из-за нарушений техники безопасности, чтобы не было повторной утечки», — говорит она.

По словам Курбатовой, надо срочно провести мониторинг содержания опасного газа в воздухе и эвакуировать население.

«Когда хлорсилан начинает разлагаться, выделяется хлористый водород, который сильно разъедает организм, может провоцировать отек легких», — добавила она.

Ранее сообщалось, что утечка произошла на уже не действующем производстве. МЧС и губернатор уточнили, что угрозы распространения опасного вещества нет, а протечка произошла в специальный защитный резервуар.