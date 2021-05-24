Синоптики предсказали погоду на первый день лета для Москвы и Подмосковья

Последняя неделя весны принесет в Москву переменчивую и теплую погоду. Однако ближе к выходным солнце сменится на дожди и грозы. Температура будет соответствовать нормам мая +22…+26 градусов.

Об этом «Вечерней Москве» сообщил метеоролог Александр Голубев.

«Неделя будет солнечной и приятной, практически все ближайшие пять дней столицу будут обходить дожди. Дневные температуры не будут опускаться ниже 22 градусов. А ночные будут колебаться в пределах 12–17 градусов с положительным значением», — сообщил синоптик.

В понедельник 24 мая будет солнечно, ночью ожидается +11 градусов. На следующее утром — вновь до +22 градусов. В середине недели воздух в столице прогреется до 25–27 градусов. Ночью — до +15–17 градусов.

К концу недели столицы накроют обильные ливни и местами грозы.

«Но пугаться этого не нужно, поскольку погода будет безветренной, облачной, но теплой. Выходные станут самыми жаркими днями, несмотря на дождь и грозы. В субботу ожидается +27 градусов днем и 17 градусов с отметкой „плюс“ ночью. Ночь воскресенья станет самой теплой — почти +20 градусов. Правда, дневная погода прибавит всего один градус», — сообщил Голубев.

В последние дни весны, 30 и 31 мая, немного похолодает. В первый день лета москвичи и жители Подмосковья смогут насладиться теплом и солнечным светом.

«Первый день лета встретит москвичей теплой и солнечной погодой. По прогнозам, ожидается +20 градусов», — сообщил эксперт. Ночью ожидается меньше +11 градусов. Затем температурный фон начнет расти.

В этом году специалисты предсказали большой урожай томатов и капусты. Этим культурам нравятся дожди, которых в мае было много.