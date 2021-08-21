Москву ждет северное вторжение в лето

В выходные в Москве будет преобладать летняя погода, минимальные значения ночной температуры ожидается выше +15 градусов, а дневная +21…+24 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Но с начала следующей недели в Москву могут прийти северные воздушные потоки.

В беседе с НСН Вильфанд отметил, что среднесуточные температуры в столице в выходные будут выше нормы на три градуса.

При этом в субботу в Москве ожидаются умеренные дожди и грозы. Но эти осадки будут не продолжительными и не повсеместными.

Северные воздушные потоки могут прийти в столицу с начала следующей недели. Синоптик отметил, что температура начнет понижаться. В Москве и Московской области градусники термометров не покажут отметку выше +20 градусов тепла.

Грозовые дожди с градом накроют в ближайшие дни Крым, Краснодарский край и Адыгею. В этот период в Волгоградской и Астраханской областях будет жарко. Воздух прогреется до +41 градуса. В Калмыкии столбики термометров покажут до +39 градусов. При этом регион накроют пыльные бури.