  • Москву зальют сильные дожди

    28 сентября 2019, 11:29

    Алексей Сахаров

    Сильные дожди придут в столичный регион начиная с воскресенья, 29 сентября. Непогода продлится до конца следующей недели, рассказал главный специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.
    Москву зальют сильные дожди

    По словам метеоролога, уже начиная с воскресенья, 28 сентября в столице зарядят дожди. С воскресенья по среду, 2 октября выпадет до 40% месячной нормы осадков. Дожди начнутся со второй половины воскресного дня.

    «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — рассказал Тишковец. Его слова привело РИА «Новости».

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    Таким образом, за эти четыре дня, два последних сентябрьских и первые два октябрьских, осадков прольется больше, чем за весь сентябрь вместе взятый. Кроме того, в столичном регионе заметно потеплеет. По ночам термометры не будут опускаться ниже +5… +10 градусов, а днем на следующей неделе ожидается в районе +15 градусов по шкале Цельсия.

    Синоптик предупредил, что во вторник, 1 октября, ожидается рекордно низкое атмосферное давление. Барометры покажут 730 миллиметров ртутного столба.