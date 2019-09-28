Москву зальют сильные дожди

По словам метеоролога, уже начиная с воскресенья, 28 сентября в столице зарядят дожди. С воскресенья по среду, 2 октября выпадет до 40% месячной нормы осадков. Дожди начнутся со второй половины воскресного дня.

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — рассказал Тишковец. Его слова привело РИА «Новости».

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Таким образом, за эти четыре дня, два последних сентябрьских и первые два октябрьских, осадков прольется больше, чем за весь сентябрь вместе взятый. Кроме того, в столичном регионе заметно потеплеет. По ночам термометры не будут опускаться ниже +5… +10 градусов, а днем на следующей неделе ожидается в районе +15 градусов по шкале Цельсия.

Синоптик предупредил, что во вторник, 1 октября, ожидается рекордно низкое атмосферное давление. Барометры покажут 730 миллиметров ртутного столба.