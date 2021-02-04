Москву накроют сугробы в 36 см к утру пятницы

Из-за снегопада, который в четверг днем начался в Москве, к утру пятницы сугробы вырастут до 36 сантиметров. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К утру сугробы возрастут до 36 сантиметров», — сказал Тишковец в беседе с РИА «Новости».

До этого синоптик прогнозировал, что за сутки выпадет 10 миллиметров осадков. Это треть от месячной нормы.

В последний зимний месяц Москву и Подмосковье снова вошла классическая зима с трескучими морозами и снегом. Синоптики обещают похолодание, но при этом обнадеживают: конец февраля может принести оттепель.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова подтвердила «360», что скоро Москва покроется снегом, видимость ухудшится до 800 метров. Короткая передышка между снегопадами закончилась. Но автомобилисты могут не нервничать — достаточно лишь соблюдать некоторые правила.