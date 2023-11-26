Экология 26 ноября 2023, 15:36 Москву накроет «черная метель» Синоптик Тишковец: вечером 26 ноября Москву накроет «черная метель» РИА «Новости»

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Вечером в воскресенье, 26 ноября, Москву накроет «черная метель». Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

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«„Черная метель“ обрушится на Москву! В этот день подобных снегопадов не было полвека! Вырастут рождественские сугробы!» — написал метеоролог.

Тишковец уточнил, что причиной непогоды станет Балканский циклон, который набирает силу в западной части Черного моря. По причине этого климатического явления в воскресенье вечером в столичном регионе начнется снегопад, который станет еще сильнее на следующее утро.

Снежный покров увеличится до 23 сантиметров, что превышает календарную норму в три раза.

Ранее синоптик предупредил, что некоторые районы Московской области в ночь на понедельник накроет ледяной дождь. Тишковец отмечал, что диаметр отложений льда увеличится до трех миллиметров.