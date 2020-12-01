Москву к концу недели накроет «алмазной пылью»

Зима в Москве начнется со скоротечных зарядов снега. В конце недели из-за высокой влажности местами возможны высыпания «алмазной пыли» и «ледяных игл».

В четверг, пятницу и субботу, сообщил центр погоды «Фобос», водяной пар из атмосферы будет вымерзать при влажности воздуха в 90%. Именно из-за этого появятся так называемые осадки ясного неба, мельчайшие ледяные кристаллы.

Общее количество «алмазной пыли» и «ледяных игл» окажется небольшим и не превысит одного-двух миллиметров.

Первые зимние дни в столице будет идти кратковременный снег, снежный покров установится на уровне двух-четырех сантиметров, начнется похолодание и гололедица.

Если 1 декабря в течение суток столбики термометров покажут в пределах нуля, то в конце недели ночью будет морозно — до -5…-10. Днем температура не превысит 0…-5, что соответствует климатической норме.

Синоптики ожидают, что в целом декабрь по температурным значениям будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Осадков будет немного: недобор по ним может составить до 30%.

Если говорить о зиме в целом, то она своим характером напомнит «скандинавскую», где мягкий и влажный климат находится под влиянием Гольфстрима.