«Мегаветрище»: Москву и область предупредили о порывах до 20 метров в секунду

В столичном регионе 22 апреля будет дуть сильный ветер. В МЧС предупредили, что его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Спасатели попросили жителей соблюдать осторожность на улице.

Ветер не стихнет вплоть до 21:00 среды, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве со ссылкой на данные синоптиков Росгидромета. Аналогичную информацию разместил и подмосковный главк ведомства.

Погода уже начала портиться. В Сети пользователи публикуют кадры происходящего на улице. С неба падает то ли град, то ли снег.

Люди жалуются на непогоду и признаются, что «хочется весны».

На улице Талалихина в Москве порывом ветра, уверяют очевидцы, сорвало часть ограждения площадки для выгула собак. Один из листов чуть не улетел в машины на парковке больницы.

«За 10 минут до этого светило солнце. Внезапный апрель. Намекает сидеть дома», — пишут жители столицы.

В Котельниках решили, что такой ветер попросту всех сметет. «Мы все умрем. Мегаветрище», — заявили в Сети.