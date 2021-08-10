Москву и область ночью накроет «атмосферный фейерверк»

Атмосферный фейерверк с грозами и зарницами ожидается в Москве грядущей ночью. Световые зигзаги особенно будут заметны к западу от столицы. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА «Новости».

Столичных жителей ждет небесное световое шоу с грозами и зарницами. Атмосферный фейерверк активизируется с наступлением сумерек и начнется после 20:15.

«В такой ситуации теплый воздух вытесняется наверх, что благоприятствует конденсации водяного пара и насыщению дождевых облаков.», — попытался объяснить метеоролог.

Дождь в столице уже прошел, но к вечеру возобновится. На максимум он выйдет к 21:00. За три часа выпадет до восьми миллиметров осадков. До середины ночи на Москву выльется до 13 миллиметров осадков, или 17% месячной нормы.

«Ослепительные световые зигзаги особенно будут видны к западу от столицы», — рассказал Тишковец.

Но особенно дождливо будет в Московской области, где также может выпасть град диаметром до двух-четырех сантиметров. На юго-западе, северо-западе и западе Подмосковья выпадет до 15-20 миллиметров осадков — это 20-25% нормы за месяц.

Синоптик также предупредил, что порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила «360», что дожди в середине недели вызовут у людей дискомфорт из-за кислородного голодания.