Москву и область накрыл град. Репортаж из соцсетей

Погода в столичном регионе стала крайне переменчива. Жители весь день наблюдают сначала тучи, которые сменяются солнцем, а затем все снова становится серым. В какой-то момент за окнами начал сыпаться град. Многие успели заснять эти буйства погоды.

Своими фотографиями пользователи поделились в соцсетях. На этих кадрах град стоит стеной, так что даже с трудном можно различить деревья и сам двор жилого дома.

А здесь видны уже последствия града в виде целого слоя на подоконнике. Град оказался весьма крупного размера.

Кто-то из жителей увидел град на своей машине. На одном из фото видно, что выпавший снег начал очень быстро таять. Это немудрено, ведь на улице +6 градусов тепла и совсем не холодно.

Фото из соцсетей

«Вот это погода», — говорит за кадром женщина, заснявшая непогоду на видео. Пользовательница показала град со своего балкона. Режим самоизоляции же никто не отменял.

Некоторые заметили в городе не град, а надвигающиеся черные тучи. Снимки получились весьма эффектными.