Москвичка завела 130 кошек. Соседи и волонтеры пришли в ужас

Проживающая в трехкомнатной квартире женщина четыре года назад подобрала беременную кошку. За это время животные расплодились и их поголовье достигло 130 животных, так как стерилизовать их хозяйка не стала.

Об этом изданию «Московский комсомолец» сообщили ее соседи по подъезду. Кошачий приют обнаружили владельцы двух комнат в квартире, решившие их продать. Они увидели огромную стаю животных, ласковых, но полуголодных. Злоупотребляющая алкоголем хозяйка их не обижала, но прокормить такую ораву на деньги, полученные от случайных заработков, не могла. Волонтеры убедили ее расстаться с большинством животных.

Волонтер Арина Медведева рассказал «МК», что коты содержались в ужасных условиях.

«Несмотря на то что в их распоряжении был коридор, кухня и комната, их было слишком много, чтобы комфортно существовать. Часть нам удалось вывезти и раздать, но и сейчас внутри осталось еще около 80 усатых», — рассказал она.

Сейчас волонтеры собирают деньги на лечение и корм животным, которых постепенно надеются раздать в добрые руки. Фонд помощи котам организован в группе «Многокошек!» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы ищем кураторов, ручки, корма и любую помощь. В идеале нам нужен дом, для того что бы их оттуда вывезти», — сказано в сообщении в группе.

В Истре мужчина завел в однокомнатной квартире 20 кошек, и соседи начали жаловаться на неприятный запах. Судиться с ним соседи не захотели, побоявшись, что в результате он и его питомцы могут оказаться на улице. Они решили уговорить его раздать большинство животных желающим.