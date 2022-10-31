Москвичи сняли на видео последствия воскресного снегопада | 360°

31 октября 2022, 09:26
Москвичи сняли на видео последствия воскресного снегопада
СМИ и жители Москвы публикуют в Сети снимки и видео покрывшейся снегом столицы
После воскресного снегопада Москва покрылась снегом. Фото и видео заснеженной столицы опубликовал телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
В воскресенье на Москву обрушился дождь со снегом, местами ливень, местами метель. В результате город покрылся слоем снега, а дороги — льдом. По данным синоптиков, в последний день октября жителей российской столицы ожидает гололедица. Она будет сопровождаться облачной погодой с прояснениями и умеренными осадками. Воздух прогреется до трех градусов тепла.
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков пообещал, что через сутки гололед в Москве пройдет, так как до конца недели осадков в городе не будет. Из-за погодных условий в городе отменили или задержали почти 60 авиарейсов.
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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал мокрый снег в Краснодарском крае и предгорье республик Северного Кавказа. Сильный ветер придет и на Ставрополье, в предгорья Северной Осетии, Ингушетии и Чечни.
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