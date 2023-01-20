Экология 20 января 2023, 15:54 Москвичи приняли участие в акции «Елочный круговорот» Более 14 тысяч хвойных деревьев отправили на переработку в Москве

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В Москве полным ходом идет акция «Елочный круговорот», в рамках которой после праздников жители города могут отдать на переработку новогодние деревья. На данный момент в пункты приема поступило более 14 тысяч елок. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра города.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что акция продлится в период со 2 января по 26 февраля. Она проходит уже восемь лет подряд.

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В городе открыли 600 пунктов по приему деревьев. В дальнейшем новогодние деревья направляют на производство щепы.

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