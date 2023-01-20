20 января 2023, 15:54
Москвичи приняли участие в акции «Елочный круговорот»
Более 14 тысяч хвойных деревьев отправили на переработку в Москве
В Москве полным ходом идет акция «Елочный круговорот», в рамках которой после праздников жители города могут отдать на переработку новогодние деревья. На данный момент в пункты приема поступило более 14 тысяч елок. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра города.
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что акция продлится в период со 2 января по 26 февраля. Она проходит уже восемь лет подряд.
Реклама
В городе открыли 600 пунктов по приему деревьев. В дальнейшем новогодние деревья направляют на производство щепы.
Реклама
Переработка
Реклама
Реклама