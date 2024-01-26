Экология 26 января 2024, 18:06 Москвичи отдали на переработку и утилизацию более 853 тонн вторсырья в 2023 году Freepik

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В 2023 году москвичи отправили на переработку и утилизацию более 853 тонн устаревшей или неработающей техники и предметов интерьера. Это на 37% больше, чем годом ранее, сообщили на официальном портале столичного правительства.

Около 85% утилизированных вещей были переработаны и получили вторую жизнь. Они стали матрасами, автомобилями, техникой и многим другим. С вывозом мебели или крупногабаритной техники москвичам помогает сервис «Вывоз ненужных вещей».

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«С момента начала работы проекта горожане сдали 1,6 тысячи тонн вторсырья», — рассказал замглавы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

Так, в 2023 году на переработку отправили более 26 тысяч единиц крупногабаритной техники.

Большая часть вещей грузчики вывезут бесплатно. Со списком доступных для этого вещей можно ознакомиться на странице сервиса. С момента запуска москвичи подали свыше 60 тысяч заявлений на утилизацию.