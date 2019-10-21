Москвичи насладятся майской погодой в конце октября
Теплая погода пока не собирается покидать столицу. Жители Москвы и Московской области по-прежнему смогут выходить днем из дома в легких ботинках и ветровках. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».
Синоптики сообщили, что всю неделю с 21 по 27 октября в Москве сохранится теплая погода. Днем столбики термометров будут показывать 11-14 градусов по Цельсию, что соответствует средней температуре в мае. В начале неделе даже будет немного теплее — 14-17 градусов.
В понедельник и четверг возможны дожди.
17 октября Москва побила температурный рекорд. Воздух в столице прогрелся до 17,8 градуса. В прошлый раз подобное было зафиксировано в 1889 году, но тогда температура составляла 17,4 градуса.