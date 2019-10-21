Москвичи насладятся майской погодой в конце октября

Синоптики сообщили, что всю неделю с 21 по 27 октября в Москве сохранится теплая погода. Днем столбики термометров будут показывать 11-14 градусов по Цельсию, что соответствует средней температуре в мае. В начале неделе даже будет немного теплее — 14-17 градусов.

В понедельник и четверг возможны дожди.

17 октября Москва побила температурный рекорд. Воздух в столице прогрелся до 17,8 градуса. В прошлый раз подобное было зафиксировано в 1889 году, но тогда температура составляла 17,4 градуса.