Москвичи могли увидеть предзнаменование плохой погоды в небе

Москвичи четвертого апреля могли увидеть эффект Гало-22. Его считают предвестником ухудшения погоды. О природном явлении на улицах российской столицы рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА «Новости».

Он подчеркнул, что название эффекта связано с его визуальной особенностью. Его радиус равен 22 градусам. Само природное явление представляет собой цельное кольцо, которое описывается вокруг Солнца. Гало-22 возникает из-за отражения солнечного света в кристалликах льда, рассеянными в атмосфере.

«Кристаллами льда выступают гидрометеоры, которые составляют перистые облака. Они движутся впереди теплого фронта и тем самым предупреждают нас о надвигающемся ухудшении погоды, которое происходит примерно через сутки — то, что завтра к вечеру и получим», — рассказал Тишковец.

Он заявил, что во вторник к столице подойдет фронт, пойдут осадки, в среду будет плохая погода.

Также Тишковец сказал, что Гало-22 внешне очень похоже классическую версию эффекта.

«Оно само по себе бесцветно, но по мере нарастания интенсивности его внутренний край приобретает красноватый оттенок, по удалению от центра переходящий в желтый. Область внутри кольца — она, как правило, темнее, чем окружающее небо», — добавил он.