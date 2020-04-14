Москвичей ждет затяжное похолодание

После теплых и солнечных дней в столицу снова пришел холод. Снижение температуры началось 14 апреля и продлится до конца месяца. При этом синоптики предупреждают об облачности и возможном снеге.

«Начавшееся во вторник, 14 апреля, похолодание в столичном регионе задержится довольно надолго. Дело в том, что вызвавший его циклон выходит в северную часть Европейской России, где замедлит свое движение и будет находиться в этом регионе практически до начала третьей декады апреля», — рассказал RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он добавил, что в выходные жителей города ждет облачная погода. Сильные осадки синоптики обещают 14,16 и 18 апреля. В целом, погода будет временами дождливая, а по ночам в некоторых районах Москвы возможен слабый снег. Еще в ночные часы могут быть небольшие заморозки. Днем воздух будет прогреваться до +4…+9 градусов.

«Такие значения примерно на 3—4 градуса отстают от климатической нормы. На изменения же характера погоды и на повышение температуры жителям столичного региона следует рассчитывать лишь в начале третьей декады апреля», — заключил Леус.

Ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям столицы на Пасху, 19 апреля, до +10 градусов тепла.