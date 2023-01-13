Экология 13 января 2023, 09:53 Москвичей ждет потепление в канун старого Нового года Синоптик Синенков: 13 января в Москве и области потеплеет до -2 градусов Unsplash

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В пятницу в столице и Подмосковье потеплеет до -2 градусов. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости » дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Ожидаем облачную с прояснениями погоду», — поделился он.

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По его словам, 13 января жителям Москвы и области не стоит опасаться осадков.

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Синенков сообщил, что днем в столице воздух прогреется до -2…-4 градусов. В Подмосковье разброс показаний термометров составит от -2 до -7 градусов.

По словам синоптика, 13 января в столичном регионе ожидается южный ветер с порывами 4-9 метров в секунду.

Также Синенков отметил, что в Москве и области сохранится повышенное атмосферное давление. Однако оно немного снизится. Если в четверг, 12 января, показатели ртутного столба находились на отметке 752 миллиметра, то в пятницу они снизятся до 751 миллиметра.