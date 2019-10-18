Синоптики пообещали москвичам новый температурный рекорд

Несмотря на холодное начало осени, середина октября порадовала жителей столицы пусть и запоздалым, но бабьим летом. Синоптики обещают, что пока теплая погода останется, а в выходные ожидается новый температурный рекорд.

Синоптики пообещали россиянам теплый ноябрь Подробнее

«Октябрь уже отметился первым температурным рекордом и останавливаться на этом не собирается. По прогнозу, в ближайшие дни — в субботу, воскресенье и понедельник — в столице сохранится очень теплая погода», — сказано в сообщении портала «Метеоновости».

Днем столбики термометров будут держаться в районе от +15 до +17 градусов тепла. Такие температуры смогут установить новые рекорды и побить значения 2018 года.

При этом наслаждаться теплыми деньками получится недолго, уже с 22 октября в Москве сильно похолодает. Днем воздух будет прогреваться только до +10 градусов. К четвергу, 24 октября, температура не будет подниматься выше +6…+8 градусов, а ночью опустится до +2 градусов тепла.