Москву накроют ливни в начале следующей недели | 360°

Экология 02 октября 2022, 11:16 Поделиться Telegram

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Viber Москву накроют ливни в начале следующей недели Метеоролог Тишковец: треть месячных осадков выпадет в Москве в понедельник РИА «Новости»

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Ближе к полуночи 2 октября и утром в понедельник, 3 октября, в Москве пройдет сильный ливень. В городе выпадет до трети месячных осадков. Об этом РИА «Новости» рассказал специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

«Сильные облачные дожди зарядят ближе к полуночи. Утро понедельника станет очень дождливым. Новый циклон начнет нас заливать, за ночь и утро выпадет до 20 миллиметров осадков при норме в 59 миллиметров в октябре», — уточнил он.

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По словам метеоролога, западные области России примут на себя центральную часть балканского циклона. Наиболее сильный дождь ожидается в Смоленской области, осадки составят до 80% от месячной нормы.

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Ранее МЧС по Москве предупредило жителей столицы, что в воскресенье город накроет плотным туманом, видимость на трассах ухудшится до 500-700 метров.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, снизить скорость и не совершать опасных маневров. Также спасатели попросили не оставлять детей без присмотра взрослых.

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