Москвичей предупредили об отсутствии осадков в понедельник

Антициклон не сдает свои позиции в московском регионе. Столицу снова ждет летний день без дождя. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в Telegram-канале.

В целом для жителей Москвы и Подмосковья погода не изменится. Температура воздуха поднимется до +28…+30, по области +26…+31. Ветер ожидается юго-восточный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление слегка превысит норму, достигнув 752 миллиметров.

«Сегодня столицу ждет еще один солнечный и спокойный день с полным отсутствием дождей и с температурой на четыре-пять градусов выше климатической нормы», — написал он.

Солнечная активность в столичном регионе останется умеренной, геомагнитное поле — спокойным, добавил синоптик. Вторник тоже ожидается жарким, без осадков.

Аномально жаркая погода, как в Египте, установится в ближайшие три дня на юге России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, на Ставрополье и в Калмыкии ожидается до +43 градусов.