Москвичей предупредили об отсутствии осадков в пятницу

Антициклон в московском регионе сохранит переменную облачность и отсутствие дождя. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в Telegram-канале.

В целом, для жителей Москвы и Подмосковья погода останется такой же, как и вчера, переодеваться не стоит.

«Температура воздуха +26…+28 градусов, по области +24…+29 градусов. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — написал он.

Солнечная активность в столичном регионе будет умеренной, геомагнитное поле неустойчивое. Суббота ожидается жаркой и без осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что нехватка дождей, наоборот, поможет в уборке сельскохозяйственных культур. Он также предупредил москвичей о жарких выходных: воздух в столице прогреется до +26…+28 градусов. Погода будет сухой и ясной, а температура воды в водоемах составит около +21 градуса.