Экология 18 января 2023, 09:44 Москвичей предупредили об осадках и сильном ветре 18 января Синоптик Леус: столбики термометров в Москве 18 января поднимутся до +3 градусов РИА «Новости»

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Днем 18 января жителей Москвы и Подмосковья ожидает плюсовая температура. При этом возможны осадки и сильные порывы ветра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице сформирует теплый сектор циклона с запада. В такой ситуации небо продолжат закрывать плотные низкие облака», — написал он.

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По его словам, в российской столице ожидаются дождь и мокрый снег, на территории Подмосковья возможны даже ледяные дожди. Температура воздуха в Москве днем составит от +1 до +3 градусов, за городом — от −1 до +4 градусов.

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При этом будет дуть юго-восточный ветер, его порывы могут достигать 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составит 745 миллиметров ртутного столба, этот показатель является чуть ниже нормы. Ночью возможны осадки, ветер, температура воздуха понизится до 0… +2 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Московском регионе на Крещение. В этот день в Москве может потеплеть до +5 градусов.