Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла

«На следующей неделе ожидается жаркая погода. Понедельник начнется с повышенной температуры, днём будет +23…+26 °C — эта температура выше нормы примерно на 3 °C, и для середины июня это высокая температура. Начиная со вторника температурный фон днём — +28…+30 °C, ночи будут теплыми — +17…+20 °C, что тоже является характеристикой очень теплой летней погоды», — пояснил Роман Вильфанд.

По его словам, такие температурные показатели говорят о том, что приближается так называемая вторая волна тепла.

«Такой температурный фон больше характерен не для июня, а для июля, и не в Москве, а в Воронеже, на юге Центрального Черноземья. Температура будет выше многолетних значений… примерно на 5—6 °C. Я хочу предупредить о том, что это так называемая вторая волна тепла и она воздействует не очень позитивно на людей пожилого возраста», — пояснил специалист.

Он добавил, что такую погоду определяет приближение дня летнего солнцестояния — в это время солнечные лучи становятся наиболее насыщенными.

«Давление будет несколько выше нормы, погода малооблачной, и при такой малооблачной погоде будут жаркие лучи солнца… Значительных усилений ветра не прогнозируются, начиная со вторника ветер будет слабым, неопределённого направления», — заключил Роман Вильфанд.