Москвичей предупредили об «обвале холода»

После жаркой погоды в столицу придет «обвал холода». Температура начнет снижаться в городе 22 июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура будет близка к климату с 22 июля, но это будет обвал холода по сравнению с той погодой, что была. Ветра будут северные, действительно холодные», — процитировал синоптика ТАСС.

По словам Вильфанда, похолодание было бы более заметным, если бы солнце не прогревало холодные воздушные массы. Но воздух станет более свежим, а столбики термометров будут показывать даже меньше +20 градусов. В ближайшее время жаркой погоды ожидать не стоит.

Согласно информации Гидрометцентра, во вторник, 20 июля, воздух прогреется до +25…+27 градусов. Будет облачно с прояснениями, а местами пройдут небольшие дожди. На следующий день синоптики обещают +24…+26 градусов с переменную облачность без осадков.

В четверг, 22 июля, ожидается +22…+24 градуса, а следующие два дня будет от +19 до +24 градусов. Ночью температура опустится до +9…+14 градусов тепла.