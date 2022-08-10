Москвичей предупредили об облачной и сухой погоде в среду

Большая часть столичного региона сегодня окажется под влиянием южной части скандинавского антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Это сулит Москве и области преимущественно солнечную и сухую погоду. Кратковременные дожди могут пройти только на юге Подмосковья.

«Температура воздуха +22…+24 градуса, по области — +20…+25 градусов. Ветер северо-восточный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — написал синоптик

В четверг ожидается без осадков и около +25 градусов.

Ранее врач-кардиолог Ольга Молчанова дала советы россиянам, как смягчить состояние организма при резких перепадах атмосферного давления. Молчанова отметила, что, если состояние резко ухудшается, необходимо вызвать скорую помощь.