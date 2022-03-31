Москвичей предупредили об аномальных осадках в выходные из-за «Катарины»

Аномальное количество осадков накроет Москву и Подмосковье в ближайшие выходные. Их с собой принесет средиземноморский циклон «Катарина». Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В субботу на столицу обрушатся осадки. Согласно прогнозу, в городе выпадет до 12-14 миллиметров мокрого снега, в воскресенье ожидается еще примерно семь миллиметров осадков. Также в выходные ожидается холодная погода от 0 до -5 градусов ночью, а днем от -2 до +3.

«За 36 часов в Москве ожидается до 45% месячной нормы осадков», — рассказал синоптик.

Тишковец сообщил о возможных ледяных дождях на юге и юго-востоке Подмосковья, из-за которых образуется корка льда не менее 5-10 миллиметров.

Метеозависимым в выходные придется непросто, поскольку атмосферное давление в субботу снизится до 730 миллиметров ртутного столба, а воскресенье поднимется до 740 единиц.