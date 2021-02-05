Москвичей предупредили об аномальных морозах

Начиная с воскресенья и до середины следующей недели в Москве установятся аномальные морозы. Температура воздуха будет на 12 градусов ниже климатической нормы. Об этом предупредило ГУ МЧС России по столице.

«С 7 по 11 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов», — говорится в сообщении сайта ведомства.

В МЧС обратили особое внимание на опасность использования электроприборов в такие морозы. Нужно следить за правилами их эксплуатации, не использовать для обогрева помещений приборы, которые для этого не предназначены, не допускать перегрузки электросети, не оставлять оборудование включенным без присмотра и не оставлять детей одних в комнатах, где оно работает.

По данным синоптиков, в начале следующей недели ночью столбик термометра опустится до отметки в -25 градусов, а днем — до -18. При порывистом ветре будет очень холодно.