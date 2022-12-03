Экология 03 декабря 2022, 18:42 Москвичей предупредили об аномальных морозах с 3 по 6 декабря МЧС Москвы предупредило горожан об аномальном холоде с 3 по 6 декабря Michael Parulava / Unsplash

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С 3 по 6 декабря в Москве резко похолодает, сообщила пресс-служба МЧС столицы. Горожан призвали тепло одеваться и не стоять на морозе.

С неутешительным прогнозом выступили синоптики. Они рассказали, что до 6 декабря в Москве будет аномально холодно — температура воздуха опустится на семь и более градусов ниже климатической нормы.

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Спасатели посоветовали москвичам тепло одеваться, а выходя из дома на улицу прикрывать нос и рот шарфом. Сотрудники МЧС напомнили горожанам, что обувь должна быть свободной и сухой, а также носить шапки. На морозе лучше не стоять — для сохранения тепла порекомендовали двигаться или зайти в ближайшее помещение.

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Водителей призвали соблюдать ПДД и проверять исправность автомобилей. В аномальные морозы с собой следует возить буксировочный трос, теплые вещи и запас топлива, добавили в МЧС.

С 4 по 5 декабря в Москве резко поднимется атмосферное давление. Это может сказаться на здоровье метеозависимых людей, поэтому пожилым по возможности следует оставаться дома.