09 декабря 2023, 18:58
Москвичей предупредили об аномальных морозах
МЧС сообщило об аномальных морозах на 10 градусов ниже нормы в Москве
С воскресенья, 10 декабря, в Москве ожидаются аномальные морозы. Температура будет ниже привычных значений на 10 градусов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«В Москве 10 и 11 декабря сохранится аномально-холодная погода с температурой воздуха до 10 градусов ниже нормы», — заявили в ведомстве.
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Москвичам рекомендовали одеваться по погоде, использовать многослойную одежду, укрываться от ветра и использовать ближайшие теплые помещения для обогрева.
Автомобилистам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и всегда иметь запас топлива в поездках, напомнили в МЧС.
Ранее Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера субботы, 9 декабря.
Синоптик Роман Вильфанд сообщал, что морозы продержатся до 12 декабря, однако затем зима станет неоднородной, начнется чередование оттепелей с холодными днями.
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