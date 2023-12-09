Экология 09 декабря 2023, 18:58 Москвичей предупредили об аномальных морозах МЧС сообщило об аномальных морозах на 10 градусов ниже нормы в Москве РИА «Новости»

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С воскресенья, 10 декабря, в Москве ожидаются аномальные морозы. Температура будет ниже привычных значений на 10 градусов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Москве 10 и 11 декабря сохранится аномально-холодная погода с температурой воздуха до 10 градусов ниже нормы», — заявили в ведомстве.

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Москвичам рекомендовали одеваться по погоде, использовать многослойную одежду, укрываться от ветра и использовать ближайшие теплые помещения для обогрева.

Автомобилистам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и всегда иметь запас топлива в поездках, напомнили в МЧС.

Ранее Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера субботы, 9 декабря.

Синоптик Роман Вильфанд сообщал, что морозы продержатся до 12 декабря, однако затем зима станет неоднородной, начнется чередование оттепелей с холодными днями.