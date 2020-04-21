Москвичей предупредили об аномально холодном апреле

По ее словам, «в последующие дни усилится влияние циклона, который кружит над Уралом, и погода будет менее комфортной». Возможен северный ветер с порывами до 15—20 м/с. Также ожидаются осадки ночью, а иногда и днем.

«Температура в ночные часы будет около 0 °С, может быть, только в центре города она будет слабоположительная. Дневная температура 22 и 23 апреля будет около +6…+7 °С», — сообщила метеоролог.

На следующей неделе также не стоит рассчитывать на повышение температуры. Позднякова уточнила, что «скорее всего, апрель в Москве окажется с отрицательной аномалией температуры воздуха».

Ранее синоптики предупредили, что сажать картофель и морковь следует не раньше, чем в начале мая. Предположительно, к первомайским праздникам все стабилизируется и будет близко к характерным для начала мая показателям.