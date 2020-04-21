    21 апреля 2020, 16:05

    Москвичей предупредили об аномально холодном апреле

    Дарья Морозова

    Апрель в Москве станет аномально холодным, ожидаются осадки и ночная температура не выше нуля. Об этом сообщил RT со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.

    По ее словам, «в последующие дни усилится влияние циклона, который кружит над Уралом, и погода будет менее комфортной». Возможен северный ветер с порывами до 15—20 м/с. Также ожидаются осадки ночью, а иногда и днем.

    «Температура в ночные часы будет около 0 °С, может быть, только в центре города она будет слабоположительная. Дневная температура 22 и 23 апреля будет около +6…+7 °С», — сообщила метеоролог.

    На следующей неделе также не стоит рассчитывать на повышение температуры. Позднякова уточнила, что «скорее всего, апрель в Москве окажется с отрицательной аномалией температуры воздуха».

    Ранее синоптики предупредили, что сажать картофель и морковь следует не раньше, чем в начале мая. Предположительно, к первомайским праздникам все стабилизируется и будет близко к характерным для начала мая показателям.