Москвичей предупредили о жаркой и сухой погоде во вторник

Жаркая и сухая погода ждет москвичей 16 августа. Прогноз погоды на вторник озвучил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погоду в столичном регионе определит антициклон. Метеоролог предупредил о переменной облачности без осадков и юго-восточном ветре три–восемь метров в секунду. Днем в Москве воздух прогреется до +28…+30 градусов, в Подмосковье — до +26…+31 градуса. Атмосферное давление останется выше нормы и составит 751 миллиметр ртутного столба.

Климатолог Александр Шувалов ранее предупредил, что жара в столичном регионе сохранится до 21 августа. Температура превысит норму на несколько градусов, в среднем по итогам месяца — на три градуса.

Еще жарче будет на юге России. В Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставрополье и Калмыкии в ближайшие дни потеплеет до +43 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал это нормой для Египта.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников напомнил, что в такую погоду лучше не пить ледяные напитки, воздержаться от занятий спортом и носить светлую одежду.