Москвичей предупредили о заморозках на выходных

Столбик термометра ночью 22 сентября опустится до нулевой отметки. В Москве и Подмосковье пройдут дожди и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду.

Часть зданий Москвы получит тепло раньше времени Подробнее

Днем 21 сентября воздух в столице прогреется до +11 градусов. В субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью погода заметно ухудшится. Ударит мороз и начнет дуть сильный ветер, а давление начнет падать.

В воскресенье, 22 сентября, в Москве днем до +7 градусов. Будет облачно, повсеместно пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер западного направления до 12 метров в секунду. Ожидаются порывы до 22 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.