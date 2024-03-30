Экология 30 марта 2024, 23:55 Москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе Синоптик Леус: в Москве через неделю ожидаются заморозки и пасмурная погода РИА «Новости»

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В Москву вернутся заморозки в конце следующей недели, в ночь на пятницу, 5 апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В четверг будет пасмурно и температура уже не доберется до 10-градусной отметки, а в ночь на пятницу в мегаполис вернутся заморозки», — уточнил синоптик.

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По словам специалиста, в первые дни недели в столице сохранится теплая погода, но уже в среду начнется похолодание. Леус добавил, что 1 и 2 апреля «будут носить титул самого теплого дня года», так как настолько теплым начало апреля еще не было за всю историю инструментальных наблюдений.

В середине недели регион пересечет холодный атмосферный фронт. Начнется снижаться температура, вероятны короткие ливни и первые весенние грозы, добавил Леус.

Ранее синоптик рассказал, что 21 марта в столице зафиксировали температурный максимум года — впервые с начала года потеплело до +8,2 градуса.