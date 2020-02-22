Москвичей предупредили о возвращении зимы к следующим выходным

Зима в этом году в столице выдалась очень теплая, поэтому о сильных морозах говорить не приходится. Несмотря на это, уже к следующим выходным в город может снова прийти снег и похолодание.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, 23 февраля погода сильно испортится. Ночью будет около нуля. На дорогах возможна гололедица. Днем воздух прогреется от +2 до +4 градусов.

«К вечеру воскресного дня столбики барометров в столице покажут 730 миллиметров, что существенно ниже нормы», — приводит слова синоптика RT.

Новая неделя начнется с облачности и ветра, который будет уже не таким сильным. Осадки в городе пройдут, но будут не особо интенсивными.

«Ночью пройдет слабый снег, температура воздуха опустится до 0…-2 градусов, местами вновь образуется гололедица. Днем — всё те же +2…+4 градуса. Окончательно улучшится погода в первый день короткой рабочей недели <…> Будет довольно солнечно, осадки прекратятся», — пообещал жителям Москвы Леус.

Затем в город придут циклоны. В среду, 26 февраля, температура на улице будет комфортной. Столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов. Такая же погода будет и на следующий день.

«А вот в пятницу почувствуем некое возвращение зимы: ночью будет 0…-2 градуса на фоне небольшого снега, днем же на фоне осадков в смешанной фазе всего лишь +1…+3 градуса», — заключил синоптик.

Ранее Леус говорил, что 22 февраля в городе должен растаять весь оставшийся снег.