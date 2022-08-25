Москвичей предупредили о возвращении гари и дыма в выходные

Ветер в Москве в выходные сменится на восточный и юго-восточный, поэтому запах гари и дым вернутся в российскую столицу. Об этом заявил РИА «Новости» едущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Москве сохранятся дымка от лесных пожаров в Рязанской области. Однако во многих районах уже не чувствует запах гари. Леус отметил, что это связано с южными ветрами: на спутниковых снимках видно, как дым от пожаров уходит вдоль восточных границ Подмосковья.

«В ближайшие два дня, то есть в четверг и пятницу, ветер будет в этой части нашей страны тоже южный, так что вероятность того, что в эти два дня дым от пожаров придет в столицу, невелика», — отметил метеоролог.

Однако к выходным ситуация все же изменится: юго-восточный ветер станет сильнее. Если к этому времени пожарные не справятся с огнем, то дым вернется.

В Рязанской области действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Тушением занимается группировка, куда входят более девяти тысячи человек. Ранее СМИ назвали халатность причиной крупных пожаров в Рязанской области.