Москвичей предупредили о возможных смерчах 7 июля

Несмотря на жаркую погоду, столицу вечером 7 июля могут накрыть гроза и порывистый ветер. Жителей Москвы просят быть осторожными и предупреждают, что в городе может наблюдаться смерч.

«Погода в Москве 7 июля: самый жаркий день месяца, к вечеру ливень, гроза, местами сильные, возможен локальный град, шквал, смерч. Будьте осторожны», — написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

Он добавил, что во время грозы порывы ветра могут составлять до 20 метров в секунду. При этом днем 7 июля синоптики обещают около +32 градусов в столице и до +35 градусов жары в Подмосковье. В связи с этим МЧС распространило экстренное предупреждение.

В разговоре с РИА «Новости» метеоролог уточнил, что возможные смерчи будут носить локальный характер.

«Я рассчитал шесть индексов конвекции, и они все зашкаливают, что говорит о неустойчивости атмосферы. Все они (индексы — прим. ред.) указывают, что кроме привычных сильных гроз, града и ливней есть потенциальная возможность формирования смерчей на фоне невероятно жаркой погоды. Это все очень локально, в основном затронет в большей степени юго-запад, запад, северо-запад и немного север столичного региона», — сказал Тишковец.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «360», что похолодание придет в московский регион уже с завтрашнего дня. Так, 8 июля ожидается +23…+25 градусов, а в четверг уже будет около +20 градусов. Ливни, грозы и порывистый ветер сохранятся до конца недели. Повышение температуры до +22…+24 синоптики обещают на выходных.