Москвичей предупредили о возможном снеге в апреле

В первой половине апреля в Москве может пойти снег, а до конца этого весеннего месяца по ночам будут заморозки. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он посоветовал автомобилистам не менять резину раньше времени.

«Не надо создавать повышенные ожидания. Не бывает того, что с какого-то момента пошло лето или зима. Конечно же, и снежок будет… И в апреле еще снежок будет, в первой декаде. Климат наш это предполагает», — приводит агентство слова Вильфанда.

Собеседник отметил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в Центральной России в конце марта, но по ночам еще долго могут быть заморозки.

В начале этой недели Вильфанд рассказал, что настоящее весеннее тепло придет в Центральную Россию через месяц-полтора. Раньше его ждать не стоит.

В субботу, 20 марта, в московском регионе днем до +1 градуса, облачно с прояснениями, местами небольшой снег с дождем. На дорогах по-прежнему скользко. Ветер северный, с переходом на юго-западный. Дуть он будет со скоростью до восьми метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.