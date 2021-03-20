facebook_pixel
    20 марта 2021, 07:54

    Москвичей предупредили о возможном снеге в апреле

    Андрей Иванов

    В первой половине апреля в Москве может пойти снег, а до конца этого весеннего месяца по ночам будут заморозки. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он посоветовал автомобилистам не менять резину раньше времени.

    Москвичей предупредили о возможном снеге в апреле

    «Не надо создавать повышенные ожидания. Не бывает того, что с какого-то момента пошло лето или зима. Конечно же, и снежок будет… И в апреле еще снежок будет, в первой декаде. Климат наш это предполагает», — приводит агентство слова Вильфанда.

    Собеседник отметил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в Центральной России в конце марта, но по ночам еще долго могут быть заморозки.

    В начале этой недели Вильфанд рассказал, что настоящее весеннее тепло придет в Центральную Россию через месяц-полтора. Раньше его ждать не стоит.

    В субботу, 20 марта, в московском регионе днем до +1 градуса, облачно с прояснениями, местами небольшой снег с дождем. На дорогах по-прежнему скользко. Ветер северный, с переходом на юго-западный. Дуть он будет со скоростью до восьми метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.