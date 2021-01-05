Москвичей предупредили о тумане и гололеде утром 5 января

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 10:00 5 января в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров, слабый гололед», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС напомнили, что управлять транспортом в такую погоду опасно. Автомобилисты должны снизить и увеличить дистанцию. На скользкой дороге в условиях плохой видимости лучше не обгонять и не перестраиваться.

Пешеходы, которым нужно пройти по краю проезжей части во время тумана, необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Днем 5 января от -1 до +1 градуса. Будет облачная погода, преимущественно без осадков. С завтрашнего дня в столицу придет похолодание. Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «360», что на Рождество столбик термометра опустится до отметки в -7 градусов. Морозная погода продержится в столице до конца недели.