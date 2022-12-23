Экология 23 декабря 2022, 00:40 Москвичей предупредили о тумане 23 декабря МЧС: Москву накроет туман ночью 23 декабря РИА «Новости»

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Ночью в пятницу, 23 декабря, столицу накроет густой туман. Он рассеется только утром, предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 01:00 до 10:00 23 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью от 200 до 700 метров», — сообщили в главке.

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Спасатели призвали пешеходов быть предельно внимательными при переходе улиц. Водителей попросили снизить скорость во время поездок и не нарушать правила дорожного движения. Также автомобилистам порекомендовали лишний раз не перестраиваться на дороге, а также отказаться от обгонов.

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Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «360», что до субботы, 24 декабря, в столице будет оттепель. В воскресенье температура воздуха станет слабо отрицательной.

По данным Гидрометцентра, 23 декабря в городе будут идти небольшие осадки, а небо закроют облака. Столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов. На следующий день синоптики обещают от нуля до +2 градусов, а 25 декабря температура опустится до -4…-6 градусов.