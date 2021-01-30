Москвичей предупредили о снегопаде на выходных

В воскресенье 31 января жителей столицы ждет небольшое похолодание и снегопад. И все же температура воздуха в Москве будет на семь градусов выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Интерфаксу», что небольшой снегопад начнется в ночь с 30 на 31 января. Он станет интенсивнее в воскресенье, одновременно усилится ветер — до 17 метров в секунду.

«В целом за три дня — пятницу, субботу и воскресенье — высота снега увеличится в Москве на 7–12 см», — отметил Вильфанд.

Он уточнил, что из-за влажности и порывов ветра в воскресенье будет казаться, что температура упала до -10 градусов. Однако ночью воздух остынет до -5…-3, а днем — до -2…-3 градусов.

Накануне Гидрометцентр продлил «желтый уровень» погодной опасности для Москвы и Подмосковья из-за гололедицы.