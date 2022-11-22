Экология 22 ноября 2022, 05:57 Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления в ближайшие дни Вильфанд: в Москве атмосферное давление сперва упадет, а затем аномально вырастет

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Атмосферное давление в Москве понизится во вторник, а в пятницу резко вырастет. Показатели поднимутся до аномального значения в 756 миллиметров ртутного столба, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что нормальным значением для Москвы считается показатель атмосферного давления в 748 миллиметров ртутного столба. Однако 22 и 23 ноября оно упадет существенно ниже нормы

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«По сравнению с понедельником оно понизится примерно на 10 мм ртутного столба. А в пятницу и субботу оно начнет резко повышаться — на 15-18 мм ртутного столба по сравнению со средой», — спрогнозировал Вильфанд.

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21 ноября атмосферное давление было на уровне 751 миллиметров ртутного столба. 22 и 23 ноября показатели упадут до 742 миллиметров ртутного столба, 24 ноября вырастут до 750 миллиметров, а 25 ноября — до 756 миллиметров. При этом 26 ноября атмосферное давление поднимется до 760 миллиметров ртутного столба.