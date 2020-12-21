Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления на этой неделе

«Будет заметная динамика давления. В понедельник будет по-настоящему высокое атмосферное давление, примерно на 10-15 миллиметров ртутного столба выше нормы, а вот уже в пятницу оно будет значительно ниже нормы», — заявил ученый.

Собеседник пояснил, что давление будет скакать из-за противостояния антициклона и циклона.

В понедельник днем атмосферное давление в Москве составит 760 миллиметров ртутного столба. К субботе оно упадет до показателя 739 миллиметров ртутного столба при норме в 748.

21 декабря в столице будет облачная погода с дымкой и плохой видимостью. Днем до +1 градуса. В понедельник преимущественно без осадков, местами гололедица. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до восьми метров в секунду. Завтра днем в Москве столбик термометра опустится до -3…-5 градусов.