Москвичей предупредили о сильных порывах ветра в воскресенье | 360°

Экология 29 октября 2022, 17:37 Москвичей предупредили о сильных порывах ветра в воскресенье МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в воскресенье, 30 октября РИА "Новости"

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Москвичей 30 октября ожидают сильные порывы ветра — местами до 20 метров в секунду. Об ухудшении погодных условий жителей и гостей города предупредила пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Ведомство отметило, что с 09:00 до 21:00 Росгидромет прогнозирует усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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Водителям рекомендовали увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей и снизить скорость движения.

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Также им необходимо отказаться от резких маневров на дороге, в том числе опережений, обгонов и перестроений.

Пешеходам на улице посоветовали не укрываться под деревьями, избегать шатких конструкций и рекламных щитов, написало «Утро.ру».

Метеоролог Евгений Тишковец сообщал, что в выходные в Москве погода улучшится, воздух прогреется до +12 градусов.

Однако во второй половине воскресенья в воздушные массы вторгнется массивный холодный атмосферный фронт, который принесет полярный воздух и сильные ветры.