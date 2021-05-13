Москвичей предупредили о сильных порывах ветра и грозе 13 мая

Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве во второй половине дня 13 мая. Порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Гидрометцентр установил «желтый» уровень погодной опасности в столице и Подмосковье.

По словам Тишковца, на погоду в Москве в четверг будет влиять атмосферный фронт. Будет облачно с прояснениями.

«Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 4-9 метра в секунду, при грозе порывы будут достигать 20 метров в секунду», — заявил синоптик РИА «Новости».

Тишковец отметил, что в течение 13 мая стоит ожидать небольшого количество осадков. Температура в столице поднимется до +19… +21 градуса, в Подмосковье — от +17 до +22 градусов. Это чуть выше климатической нормы мая. Атмосферное давление — 747 миллиметров ртутного столба.

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вечера четверга из-за ветра и грозы. Об этом говорят данные прогностической карты на сайте организации. Погода является потенциально опасной.