Москвичей предупредили о сильном ветре вечером 16 мая

Погода в столичном регионе ухудшится к вечеру понедельника, 16 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду», — написали представители ведомства.

Они напомнили о мерах безопасности в плохую погоду. Представители столичного городского хозяйства попросили москвичей быть осторожными на улице. Также они сказали не использовать деревья в качестве укрытия и не парковать машины около них.

Эта неделя станет для жителей столицы достаточно прохладной. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 20 мая москвичей ждут ночные заморозки. Столбики термометров опустятся до отметки −2 градуса. Средняя дневная температура в будни будет колебаться в диапазоне +10…+15 градусов. Также Тишковец отметил, что «забуксовавшая весна» не спешит радовать москвичей привычной для этого времени года погодой.